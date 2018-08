Na tarde desta terça-feira (31), foi realizado o Festival de Férias, no Centro Social Urbano – CSU -, sob a coordenação do Mestre Korvo.

No ato, foram realizados aulão e batizado da turma da capoeira, com a presença de cerca de 50 alunos.

O Secretário de Esporte e Lazer, Luiz Henrique Ramos da Silva destaca a importância do evento, “fico muito feliz em ver que tantos alunos estão saindo da zona de conforto e estão se dedicando cada vez mais ao esporte”, declarou.

As aulas de capoeira são todas as terças e quintas, das 19h às 21h, no Centro Social Urbano – CSU -. Interessados em entrar para a turma da capoeira, basta entrar em contato pelo número (14) 3522-1889.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins