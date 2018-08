A campanha de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil – poliomielite -, teve início no último sábado (04) no Estado de São Paulo e vai até o dia 31 de agosto. A campanha começou com o “Dia D” extra de vacinação.

O próximo “Dia D”, acontecerá no sábado (18). As Unidades Básicas de Saúde – USB – estarão abertas das 08h às 17h, além dos outros pontos, como Calçadão, Hiper Center Amigão, Supermercado Amigão Junqueira, Supermercado Avenida e Supermercado Kawakami.

Todas as crianças entre um e cinco anos incompletos, devem se vacinar, independentemente da situação vacinal.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins