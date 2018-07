Na tarde da última sexta-feira (29), foi realizado o Arraiá das Oficinas de Inclusão de Jovens e Adultos, no antigo posto do Caic, com a participação da Secretária de Educação, Denise Jorge Magnoler, da Coordenadora Geral, Regina Célia Gomes Aleixo, dos alunos do Projeto Varanda – Viver com Arte –, que cantaram e dançaram quadrilha e demais autoridades.

O evento envolveu várias instituições atendidas pela Secretaria Municipal de Educação – SME -, por meio da Oficina de Inclusão de Jovens e Adultos, desenvolvida pelo Núcleo de Apoio Integrado ao Atendimento Educacional Especial “Profª Elizabeth Guedes Chinali”.

Para a Regina, o objetivo do arraiá é promover a integração dos alunos com pessoas diferentes do seu convívio diário, o que os levam a superar a cada dia suas dificuldades e ampliar seus limites. “É uma alegria poder olhar para eles e ver um sorriso imenso no rosto”, declarou.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins