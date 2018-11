Com a participação de 80 atletas, foi realizado no último sábado (27), no Centro Social Urbano – CSU – o 3º Festival de Natação SEMEL/ Projeto Varanda – Viver com Arte.

O evento teve o intuito de integração entre atletas e mostrar aos pais dos alunos a evolução nas aulas.

As equipes da SEMEL/ Projeto Varanda, Lins Country Club, Academia Água Viva e Secretaria de Esportes de Cafelândia também participaram do evento.

O 3º Festival de Natação foi uma realização da Prefeitura de Lins, Nutraer, Contract Serviços Contábeis e Sabesp.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins