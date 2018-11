No último sábado (10), foi realizado no CRAS Irmã Beatriz, o Café Colonial e entrega das autobiografias dos idosos do Centro de Convivência Ativa Idade.

O projeto foi desenvolvido pela educadora Social, Wanda. Com um ano e meio de trabalho, 42 autobiografias foram feitas e entregues para os parentes presentes no evento.

Segundo Wanda, o objetivo da autobiografia foi colher fatos das vidas dos idosos, bem como a data de nascimento, fatos importantes que aconteceram no ano em que nasceram, entre outros assuntos. “Ficamos realizadas em ver a busca e o interesse em saber mais sobre a vida deles”, declarou.

No ato, alguns dos idosos do CRAS falaram sobre a entrega da autobiografia. Todos agradeceram a oportunidade dada pela instituição de se conhecer mais e proporcionar escrever sobre suas vida.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins