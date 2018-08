Nesta quarta-feira (22), foi realizada mais uma edição da Caminhada da Amizade, na Unidade de Saúde da Família – USF – Tangará, com a participação de grupos de caminhadas e de ginástica do Ginásio de Esportes João Santos Meira, Quadra do Ribeiro, CRAS – Toninho Casa Véia, das Unidades Básicas de Saúde do Morumbi, CAIC e Ribeiro, Unidades de Saúde da Família da Santa Terezinha, Pasetto e Bom Viver.

Ao todo, cerca de 200 pessoas estiveram presentes prestigiando o evento. O secretário de Esporte e Lazer, Luiz Henrique Ramos da Silva, esteve presente e ressaltou a importância da integração que o evento traz para a comunidade.

A Caminhada da Amizade contou com 03 km quilômetros de percurso, passando pelas ruas dos bairros Tangará, Santa Maria, Teisuke Kumassaka e Ulisses Guimarães.

Após o retorno à USF, foram oferecidas frutas e isotônicos a todos os participantes. Posteriormente, foi realizado no pátio da Unidade de Saúde, um alongamento coletivo e a liberação dos participantes.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins