No último sábado (25), foi realizada a abertura da 19ª Copa Unimed no Ginásio Frangão, no CSU – Centro Social Urbano -, com a presença do secretário de Esporte e Lazer, Luiz Henrique Ramos da Silva, representando o Prefeito, Edgar de Souza, ao lado do Presidente da Liga Nordestina de Futebol de Salão, Antônio Carlos Figueiredo e do Vereador, Ademir Chiarapa.

A 19ª Copa Unimed de Futsal contou com a presença de 10 equipes na abertura. Na oportunidade foi realizado juramento dos atletas e execução do Hino Nacional.

Para Luiz Henrique, foi uma alegria muito grande poder fazer parte da realização de um evento como este, “a Copa tem por objetivo, oportunizar o desenvolvimento da modalidade de futsal, estimulando crianças e adolescentes a prática, fazendo-os vivenciar como protagonistas e, assim, proporcionar o esporte e o lazer a todos, inclusive a participação da família que é muito importante para o desenvolvimento integral da criança e do adolescente”, afirmou o secretário.

Ao todo, 67 equipes de 06 a 16 anos no masculino e categoria livre na categoria feminina, de 11 municípios diferentes estão participando da competição.

Os jogos acontecerão sempre aos sábados e domingos até o dia 1º de dezembro. A competição também premiará o campeão, vice-campeão, além de entrega de troféus para o melhor artilheiro e goleiro.

A 19ª Copa Unimed de Futsal é uma realização da Liga Nordestina de Futebol de Salão com apoio da Prefeitura de Lins e Unimed Lins.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins