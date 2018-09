Com o intuito de democratizar a cultura, na manhã da última terça-feira (18), foi realizada a abertura da 12ª Primavera dos Museus no Museu Histórico de Lins, com diversas exposições gratuitas, bem como, exposições fotográficas, esculturas em madeira, quadros por artistas linenses, maquetes arquitetônicas feitas pelos alunos do curso de arquitetura da Unilins e Mangá.

O tema deste ano é “Celebrando a Educação em Museus”, e a programação busca estimular mais pessoas a frequentar estes espaços.

No sábado (22), será realizada a oficina de bordado e o SLAM – Batalha de Poesias, a inscrição será realizada até sexta-feira (21). No ato será necessário doar 01 kg de alimento não perecível em prol do Fundo Social de Solidariedade.

As exposições estarão disponíveis para visitação até o próximo domingo (23).

O Museu Histórico de Lins está localizado na Rua Dr. Aureliano Resende de Andrade, 100.

Para mais informações, ligue no (14) 3529-2302 ou mande e-mail para mhdelins@gmail.com.

Confira a programação das exposições:

Dias: 18/09 a 23/09 – Exposição Fotográfica

Horário: 10h às 17h

Local: Museu Histórico de Lins – Rua Aureliano Resende de Andrade, 100

Dias: 18/09 a 23/09 – Exposição Mangá – “Portal dos Mundos”

Horário: 10h às 17h

Local: Museu Histórico de Lins – Rua Aureliano Resende de Andrade, 100

Dias: 18/09 a 23/09 – Exposição de Quadros pintados por artistas plásticos Horário: 10h às 17h

Local: Museu Histórico de Lins – Rua Aureliano Resende de Andrade, 100

Dias: 18/09 a 23/09 – Exposição Maquetes realizadas por alunos de Arquitetura e Urbanismo do Centro Universitário de Lins – Unilins

Horário: 10h às 17h

Local: Museu Histórico de Lins – Rua Aureliano Resende de Andrade, 100

Dia: 22/09 – Espaço Criativo – Oficina de Bordado

Horário: 14h às 18h

Local: Museu Histórico de Lins – Rua Aureliano Resende de Andrade, 100

Dia: 22/09 – SLAM – Batalha de poesias

Horário: 14h às 18h

Local: Museu Histórico de Lins – Rua Aureliano Resende de Andrade, 100

Dia: 23/09 – Roda de Conversa

Horário: 15h às 18h

Local: Museu Histórico de Lins – Rua Aureliano Resende de Andrade, 100

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins