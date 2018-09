A Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou no último sábado (08), a quarta rodada do Campeonato Estadual de Futebol 2018.

10 equipes entraram em quadra pelo quarto confronto da competição no Estádio Municipal do Fernando Costa e no Campo do Centro Social Urbano – CSU -, sendo elas: Lins, Guaiçara/SP, Promissão/SP e Getulina/SP.

Os próximos jogos da competição serão no próximo sábado (15), a partir das 08h, no Estádio Municipal do Fernando Costa, localizado na Rua Promissão, s/nº e no Campo do Centro Social Urbano – CSU -, localizado na Rua Aureliano Resende de Andrade, 51.

Confira a como ficou a partida:

Sábado – Estádio Municipal do Fernando Costa Fraldinha Guaiçara 0 x 5 Promissão Dente Guaiçara 3 x 2 Promissão Dentão Guaiçara 1 x 3 Promissão

Sábado – Campo do Centro Social Urbano Dente Lins 2x 0 Getulina Dentão Lins 3 x 1 Getulina

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins