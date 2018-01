A primeira vitória do RB Brasil no Campeonato Paulista saiu a muito custo. Após dois empates e uma derrota nas três primeiras rodadas, o Toro Loko sofreu até o fim contra o Linense, mas conseguiu acabar com o jejum com um gol aos 44 minutos do segundo tempo.

Edmilson marcou de cabeça após escanteio, desencantou em 2018 e definiu o triunfo por 2 a 1 para o Toro Loko, na noite desta segunda-feira, no Majestoso. Antes, também na etapa final, Deivid havia aberto o placar para os donos da casa e Marcão igualado para o Elefante.

O resultado positivo leva o RBB aos cinco pontos, na terceira colocação do Grupo D. O time assumia a vice-liderança até o Botafogo virar para cima da Ferroviária, também nesta segunda-feira, e chegar aos seis pontos. O líder Santos (7) e o lanterna Mirassol (2) completam a chave.

Já o Linense, estaciona nos três pontos com a segunda derrota consecutiva e fica à beira da zona de rebaixamento no geral – só não entra no G-2 pelos critérios de desempate. No Grupo A, amarga a lanterna, cada vez mais distante dos concorrentes (Ituano e Bragantino têm seis pontos, contra nove do líder Corinthians).

Fonte e foto:Globo Esporte