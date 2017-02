A Rainha Elizabeth II, de 90 anos, fez história nesta segunda-feira (6) ao completar 65 anos à frente do trono britânico, a primeira monarca britânica a celebrar o Jubileu de Safira.

Está previsto que a soberana, que recebeu a coroa em 6 de fevereiro de 1952 após a morte de seu pai, o rei George VI, passe o dia em casa, em Sandringham, no leste da Inglaterra, sem compromissos oficiais.

Apesar de tudo, o aniversário será marcado pelas as tradicionais salvas de tiros de canhão na Tower of London e no Hyde Park, e com cerimônias militares parecidas em outros pontos do Reino Unido.

Em setembro de 2015, Elizabeth II superou os 63 anos de reinado de sua tataravó a rainha Victoria, que regeu de 1837 até sua morte, em 1901.

Além disso, em 13 de outubro de 2016, ela se tornou a rainha e chefe do Estado viva com mais anos de reinado, após a morte do rei da Tailândia, Bhumibol Adulyadej, que comandou seu país por 70 anos e 126 dias.



Foto: David Bailey/Reuters

Fonte: G1