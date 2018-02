Entrevias diz que obras já estavam previstas

A concessionária Entrevias liberou agora há pouco uma das pistas da rodovia SP-333, em Marília (serra do Country), que ficou interditada nesta manhã, nos dois sentidos, após a queda de enormes pedras.

Com isso, quem trafegava pela própria rodovia (sentido Ribeirão Preto) e também pela BR-153 (sentido Lins) teve que ficar esperando, formando um grande congestionamento.

De acordo com a assessoria de imprensa da Entrevias, as obras no local já estavam programadas, mas o tamanho dessas rochas surpreendeu.

Os engenheiros previam que as três pedras deveriam ocupar apenas um dos sentidos da rodovia, mas elas bloquearam totalmente.

“A Concessionária instalou sistema pare e siga para garantir o fluxo de veículos.

Equipes da Entrevias trabalham na orientação do tráfego e na limpeza da área. A previsão de liberação das duas faixas é de 30 minutos”, diz a nota divulgada há pouco.

No local, a Entrevias está realizando as obras de duplicação da SP-333 e também a construção de dispositivos, como viadutos.

A empresa está orientando os motoristas a terem cautela e redobrando a atenção ao passar pelo local. O prazo final das obras do programa é julho deste ano.

Fonte e foto: Folha da noroeste