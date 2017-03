A Secretaria Estadual da Saúde promove um mutirão em todo estado de São Paulo neste sábado (18). O mutirão pretende atender 130 mil pessoas no estado. Na região de Bauru, os atendimentos serão prestados no Hospital de Base, no Hospital Estadual, na Maternidade Santa Isabel e nos Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs) de Bauru e de Promissão.

Os atendimentos começam às 8h até as 17h. Os atendimentos nas diversas especialidades já foram programados com as pessoas inscritas nestas unidades. Além disso, os AME´s vão fazer ações preventivas como realização de exame de glicemia e medição da pressão arterial. A população também vai poder participar de palestras e receber orientações sobre saúde.

O mutirão tem como objetivo diminuir a espera por atendimento e incentivar as pessoas a cuidarem da saúde.

Confira a programação:

No Hospital de Base em Bauru serão realizados os exames Blefarocalase e tomografia já agendados. Na Maternidade Santa Isabel, os exames de mamografia já agendados e exames de ultrassons externos, aferição de pressão e testes de glicemia para todas as pacientes.

No Hospital Estadual de Bauru, exames de ultrassonografia, mamografia, ressonância magnética, tomografia computadorizada serão realizadas para pacientes já agendadas e exames de tomografia computadorizada para todas as pacientes, assim como palestras e orientações de saúde a pacientes das recepções dos ambulatórios com os temas: Alimentação Saudável e Atividade, Física para a Saúde, Diabetes, DST’s, Hepatites e Hipertensão.

No AME de Bauru serão realizadas ultrassonografia já agendadas e palestras educativas em sala de espera, com os temas: diabetes, hipertensão arterial, febre amarela, hábitos saudáveis e qualidade de vida. Também serão realizadas aferição de pressão e testes de glicemia para todas os pacientes que procurarem a unidade e palestras sobre saúde e qualidade de vida para todas as pacientes.

Já no AME de Promissão serão realizados exames de ultrassom e ultrassom doppler já agendadas, além de palestras sobre hipertensão, diabetes, febre amarela, dengue, imunização, tabagismo, obesidade, câncer de mama, câncer de próstata, higienização das mãos e DST. Também aferição de pressão e testes de glicemia para todas os pacientes que procurarem a unidade e palestras sobre saúde e qualidade de vida.