Na manhã do último domingo (22), foi realizada a solenidade de abertura do 1º Quadrangular de Basquetebol Celso Modonesi. A realização do torneio que é uma homenagem ao atleta linense que serviu a Seleção Brasileira, e é realizado pela Prefeitura de Lins, através do Projeto Varanda – Viver com Arte.

Na oportunidade, Celso esteve presente, onde foi homenageado por todos os títulos conquistados, entre eles, campeonatos brasileiros, paulistas, entre outros. O evento que aconteceu no Ginásio João Santos Meira, contou ainda com a presença de autoridades do município e a participação de quatro equipes.

Lins, Promissão, Penápolis e Reginópolis se enfrentaram em partidas pelas semifinais, que colocaram a cidade das escolas na final, contra a visitante Reginópolis. Penápolis e Promissão farão a disputa do terceiro e quarto lugar. As partidas acontecem no próximo domingo (29), a partir das 9h, no Ginásio João Santos Meira.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação