A Prefeitura de Lins, por meio da Coordenadoria de Cultura e Projeto Varanda – Viver com Arte -, realizou na última quinta-feira (18), em comemoração ao Dia da Criança, a Mostra de Arte e Cultura de Ballet.

Com o tema “Uma divertida Escola de Ballet”, 75 alunas se apresentaram sob a coordenação coreógrafa da professora Silvia Helena Weiler, direção teatral de João Mendes e supervisão cultural de Júnior Medrado. As alunas apresentaram coreografias de ballet clássico, jazz e danças contemporâneas para um público de 350 pessoas.

Neste mês de outubro, a Prefeitura de Lins oferece uma programação em comemoração às crianças na Casa da Cultura. No próximo dia 25 (quinta-feira), às 20h, será realizada a Mostra de Ballet – Carmem Lembranças -, sob a coordenação de Mariela A. Cruz Ruiz e no próximo dia 30 (terça-feira), será realizada uma edição especial do “Mix Dance a Fantasia”.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins