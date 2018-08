A Prefeitura de Lins, por meio da Coordenadoria de Cultura e Projeto Varandas – Viver com Arte -, está oferecendo vagas para a oficina de “Bem Estar” para adolescentes a partir dos 16 anos.

A oficina de “Bem Estar”, tem o intuito de melhorar o equilíbrio e postura, aumentando a flexibilidade, fortalecendo ossos e músculos, trabalhando o equilíbrio e energia vital, morando a capacidade respiratória, regulando a pressão arterial, aliviando o estado de ansiedade e promovendo a calma mental.

A oficina é baseada nos princípios da medicina chinesa e oferecerá aos seus alunos, exercícios e práticas corporais, visando saúde e equilíbrio através de movimentos lentos, posturas, técnicas de respiração consciente e foco mental.

As aulas são realizadas às quartas-feiras, das 19h30 às 21h. Para efetuar a inscrição, o interessado deve ir até a Casa da Cultura, localizada na Avenida José da Conceição, 111, tendo em mãos o número do RG, CPF e Cartão do SUS.

Para mais informações, ligue: (14) 3522-1598 ou (14) 3522-3032.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins