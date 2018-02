A Prefeitura de Lins, através da Coordenadoria de Cultura, por meio do Projeto Varanda – Viver com Arte -,está oferecendo três novas oficinas culturais com o início das inscrições no final de fevereiro e término no dia 2 de março.

A oficina de Maquiagem Artística proporcionará a produção de maquiagens e caracterizações de personagens para eventos de entretenimento e espetáculos artísticos em suas variadas linguagens cênicas, por meio de exercícios práticos, técnicas e produtos adequados para a composição visual. As aulas apresentarão a história da maquiagem, cuidados com a pele, produtos adequados, efeitos e estilos de maquiagem artística ou social.Será realizada todas as sextas-feiras, das 17h às 19h, na Casa da Cultura. Podendo se matricular apenas maiores de 14 anos.

A oficina de Bem Estar, é baseada nos princípios da medicina chinesa e irão oferecer aos seus alunos exercícios e práticas corporais visando saúde e equilíbrio, através de movimentos lentos, posturas, técnicas de respiração consciente e foco mental. As aulas visam melhorar o equilíbrio e postura, aumento da flexibilidade, fortalecer ossos e músculos, melhorando a capacidade respiratória, regulando a pressão arterial, aliviando o estado de ansiedade, promovendo a calma mental.Será realizada todas as quartas-feiras, das 19h30 às 21h, na Casa da Cultura. Podendo se matricular apenas maiores de 16 anos.

A oficina de Artes Digitais será um minicurso com duração de três meses, com objetivo de proporcionar conhecimentos práticos que permitirá aos alunos microempreendedores ou não, produzirem materiais publicitários para divulgação de produtos e serviços em mídias sociais.

As aulas visam destacar a importância das redes sociais no processo de compra e venda, assim como, noções de fotografia, recursos gratuitos para criação de matérias de divulgação, exercícios práticos de criação de materiais para redes sociais. Será realizada todas as terças-feiras, das 18h às 19h, no Edifício Paulo Magalhães, localizado na Rua Regente Feijó, 52. Podendo se matricular apenas maiores de 16 anos.

As inscrições para as oficinas podem ser feitas das 8h às 18h, na Casa da Cultura, Avenida José da Conceição, 111. Para mais informações, ligue (14) 3522-3032 ou ligue no Edifício Paulo Magalhães (14) 3522-1598, ou vá até a Rua Regente Feijó, 52 – Edifício Paulo Magalhães.

As oficinas são gratuitas, não perca esta oportunidade, faça sua inscrição.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação