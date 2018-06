O Projeto Varanda – Viver com Arte -, através da Escola Aberta, realizou na quinta-feira (14) e sexta-feira (15), a troca de faixas do Taekwondo e 2ª Mostra da Ginástica Artística do Programa Escola Aberta, com o apoio da Prefeitura de Lins.

Exame de troca de faixas de Taekwondo:

Foi realizado na Academia Morimoto, na quinta-feira (14), a troca de faixas do Projeto Varanda – Viver com Arte -, em parceria com a Academia Morimoto.

Cerca de 30 alunos participaram do Exame de Graduação, coordenado pelo Mestre Perci, examinador representando a FETESP – Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo – e o Professor Luiz Carlos dos Santos, do Projeto Varanda – Viver com Arte -.

As aulas de Taekondo são realizadas no Centro de Treinamento de Artes Marciais, todas as segundas, quartas e sextas-feiras, das 19h às 22h.

Mostra de Ginástica Artística:

No sentido de mostrar aos pais todo aprendizado durante o 1º semestre deste ano, foi realizada na sexta-feira (15), a 2ª Mostra de Ginástica Artística, com alunos do Projeto Varanda – Escola Aberta, em parceria como UniSalesiano.

A mostra contou com a participação de 64 alunos de ginástica artística, ballet e ginástica rítmica.

As aulas de ginástica artística do Projeto Varanda – Viver com Arte -, são realizadas no UniSalesiano, todas as segundas, quartas e sextas, desenvolvidas para crianças de 4 a 15 anos.

O horário para as turmas de 04 a 08 anos é das 13h30 às 15h e crianças de 09 a 15 das 15h às 16h30.

As aulas de ginástica artística trazem vários benefícios para as crianças, através dele, é possível desenvolver as capacidades física, social e pessoal das crianças.

Para mais informações, basta ligar no número (14) 3522-1598.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins