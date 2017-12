Linswood é o evento que acontecerá na Casa da Cultura no dia 7 de dezembro às 20h e será gratuito para toda a população, contará também com a presença de crianças beneficiadas pelo evento.

O “Bom de Nota, Bom de Dança”, oferece aulas de balé e danças urbanas de forma gratuita para meninos e meninas de sete a doze anos matriculados na rede municipal de ensino de Lins. O espetáculo será composto por 140 bailarinos e bailarinas.

O projeto tem como objetivo dar aos alunos uma nova perspectiva do mundo, por meio do acesso à cultura, colocando a dança como ferramenta transformadora, estimulando as crianças a serem melhores a cada dia.

As atividades do projeto em Lins são realizadas com recursos de incentivo fiscal da Usina Lins. O projeto é viabilizado por meio do Programa Nacional de Apoio à Cultura – PRONAC, com a missão de fomentar a cultura e a educação. As aulas ocorrem na EMEF Profª. Gessy Martins Beozzo e também na EMEF João Alves da Costa.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação