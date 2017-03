Na manhã desta segunda-feira( 06), foi realizado na USF – Unidade de Saúde da Família do Pasetto o lançamento do NASF- Núcleo de Apoio a Saúde da Família.

O núcleo conta com uma equipe composta por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para populações específicas, compartilhando as práticas e saberes em saúde nos territórios sob responsabilidade destas equipes.

“O NASF é parte da atenção básica,mas não é ambulatório de especialidade, ou seja, não constitui porta de entrada. Seu diferencial é atender as demandas das equipes que apóia mediante discussões e estudos de casos compartilhado, atuar de forma integrada a rede de Atenção a saúde e as demais polícias intersetoriais no fortalecimento da oferta dos serviços aos usuários”. Esclarece a coordenadora do projeto Melissa Rochet. Em Lins, a modalidade será NASF1 o qual refere-se ao apoio de 5 a 9 ESFs , sendo as USFs: Bom Viver, Santa Terezinha, São João, Pasetto e Tangara.

A sede da equipe será na USF Pasetto, porem é uma equipe itinerante, uma vez que apóia as equipes profissional das unidades da Saúde da família dentro de cada território e é composta por multiprofissional de diversas áreas, a saber de alimentação saudável, habilitação/reabilitação, saúde mental, serviço social, farmácia e educador físico, em acordo com as necessidades do nosso município