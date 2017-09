A Prefeitura de Lins em parceria com as empresas SinaLins, Mix Service e OEM Brasil, desenvolvem o projeto “Lins Livre”, que visa levar em locais públicos do município, sinal de wi-fi gratuito para a população. O primeiro local a receber esse projeto foi a Praça Coronel Piza, em seguida o Calçadão Tancredo Neves, onde as pessoas já podem acessar suas redes sociais e navegar em sites.

Na última quarta-feira (20), o projeto passou a funcionar na Rodoviária Municipal de Lins, pensando no fluxo de pessoas que passa pelo local e na facilidade para todos que frequentam o terminal.

Atualmente o projeto que consiste em disponibilizar conexões de wi-fi gratuita através de pontos de acesso localizados nas principais praças da cidade, já contabilizou o cadastro de 3 mil pessoas. Para o prefeito Edgar, o objetivo do projeto é incentivar a população a visitar esses pontos da cidade, oferecendo acesso a uma conexão sempre de qualidade.

Projeto

Para se conectar ao wi-fi gratuito é simples, o cidadão ativa o wi-fi do seu celular, encontra o sinal aberto “Lins Livre” e conecta, será aberto uma tela de login e um link para o próprio cidadão se cadastrar. Após o cadastro realizado a conta já estará funcionando. Com esse cadastro será possível saber que horas o cidadão entrou e saiu, e o mac do dispositivo é salvo, para uma possível solicitação futura. O limite de uso para cada dispositivo é de uma hora. No entanto, é possível solicitar nova conexão e continuar navegando.

