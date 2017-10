Nesta quarta-feira, dia 4, promovemos nova visita, dentro do projeto “Linense na Escola”, para aproximar a torcida mirim de Lins dos atletas que compõem o atual elenco de futebol profissional que disputa a Copa Paulista 2017.

Desta vez, a unidade escolar que acolheu os atletas do Elefante da Noroeste foi a EMEF João Alves da Costa, no bairro Jardim Santa Maria.

Cerca de 190 alunos e seus professores recepcionaram efusivamente o goleiro Igor e os zagueiros Gregory e Godry, que aproveitaram a ocasião para distribuir brindes aos alunos e fazer a divulgação do próximo jogo que acontecerá no próximo sábado, dia 7, às 19h00, quando nosso querido Alvirrubro defrontará o time do São Paulo Futebol Clube, no Estádio Gilberto Siqueira Lopes.

Os ingressos continuam a preços populares, lembrando que as crianças até 12 anos não pagam, desde que estejam acompanhadas pelos pais ou responsáveis e apresentem documento com foto, comprovando a idade.

Preços dos ingressos para o jogo Linense X São Paulo:

Arquibancada Coberta

Inteira: R$ 10,00

Meia: R$ 5,00

Cadeira:

Inteira: R$ 50,00

Meia: R$ 25,00

O Clube Atlético Linense, aproveita para fazer um agradecimento público à Diretoria, Professores e demais funcionários da Escola João Alves da Costa, pela forma carinhosa com que recebeu os profissionais do Elefante da Noroeste.

É o “LINENSE NA ESCOLA”, incentivando a criançada a estudar e praticar esportes!

Fonte e foto: Calinense