Desde o dia 07/03, foi reiniciado o plantio nas hortas das escolas da Rede Municipal de Ensino que fazem parte do Projeto “Hortas nas Escolas”.O projeto busca despertar nos alunos o cuidado com o meio ambiente, uma alimentação saudável e aprendizados que serão utilizados e compartilhados com seus familiares. A Supervisora de Ensino Adriana Tomikawa Queiroz Mirandola e a Coordenadora da Educação Ambiental Simone Vieira Silva Marques são responsáveis pelas ações que aconteceram nas seguintes escolas:

EMEI “Menino Jesus”: 07/03/2017 , EMEI “Nossa Senhora de Fátima, EMEI “Engº Lavoisier Monney Junior”, EMEI “ Kitisi Iamauti” e EMEI “Profª Ismael Castro de Araújo

O Programa Horta nas Escolas atua no desenvolvimento das crianças e auxilia na educação alimentar, proporcionando o contato com alimentos e sua manipulação.