O Projeto Envelhecimento Ativo abriu inscrições nesta quarta-feira (1).

O Programa atende pessoas com idade a partir de 60 anos. Todos aqueles que participaram das atividades em 2016 também podem participar novamente neste ano de 2017. O projeto também contará com a abertura de um novo polo, Região do Horto Municipal.

Confira os locais e horários para inscrições:

ASDIL –Dia: 01, 02 e 03/03 – das 13h30 às16h30.

Anexo CRAS – (bairro Tangará) Dia: 02, 03/03 – das 13h30 às 16h30

Horto Municipal – Dia: 01, 02 e 03/03 – das 13h30 às 16h30.

Para mais informações entrar em contato com a ASDIL – (14) 3523 5140.