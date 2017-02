Na manhã desta terça-feira (14), foi realizada uma reunião para apresentação do projeto de transformação da Praça da Igreja Dom Bosco.

Na oportunidade estiveram presentes a secretária de Obras Públicas Valentina de Lorenzo e alguns possíveis parceiros como, Sabesp representada pelo superintendente Luiz Antônio Rodrigues da Grela Filho (Da Lua) e também pelo gerente Eder Toyode. A Caixa Econômica Federal esteve representada pelo gerente Fabiano, a Credicitrus pelo Gerente Ailton, além de representantes do Unisalesiano e também do pároco da Igreja Dom Bosco, Padre Paulo Eduardo Jacomo.

A secretaria Valentina realizou uma explanação do projeto aos presentes, que conta com a revitalização da Praça, a opção de criação de bolsões de estacionamento, uma nova caracterização de piso e de iluminação, alem de espaços para implantação de uma academia ao ar livre, parque infantil e paisagismo. O próximo passo, será uma nova reunião com os parceiros, afim de discutirem o que cada um pode viabilizar no sentido de ajudar a Prefeitura de Lins realizar o projeto.