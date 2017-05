Na última quinta-feira (27), o vice-prefeito Carlinhos Daher esteve participando do lançamento do projeto “Bom de Nota, Bom de Dança”, na Casa da Cultura. O projeto que oferece aulas de balé e danças urbanas de forma gratuita para meninos e meninas de 7 a 12 anos de idade, matriculados na rede municipal, faz parte da Associação Pró-Esporte e Cultura, com patrocínio da Usina Lins e apoio da Prefeitura Municipal.

As aulas de balé acontecem na EMEF Prof. Gessy Martins Beozzo, localizada na Rua Irmã Ruth da Costa, 225 – Jd. Bom Viver IV e as aulas de danças urbanas são realizadas na EMEF João Alves da Costa, que fica na Rua José Nunes da Silva, 255 – Jd. Santa Maria. O projeto recebe os alunos em contraturno escolar e já atende 105 crianças e ainda tem vagas disponíveis.

A intenção do programa é levar a dança como uma forma de cultura para dentro das escolas, integrando o aprendizado em classe com as aulas no projeto. As atividades no município começaram agora em maio.

Evento

Para a cerimônia as crianças do projeto prepararam apresentações de balé e danças urbanas. De acordo com os professores do projeto, as performances são fruto das últimas semanas de trabalho e empenho dos alunos. O tema central das danças apresentadas foi “brasilidades”.

Na oportunidade Carlinhos destacou a grandiosidade do projeto e a seriedade do trabalho realizado em parceria pela Associação Pró-esporte e Usina Lins, que juntas hoje atendem 380 crianças no município, somando o projeto Bola Bacana e o Bom de Nota, Bom de Dança. “Só tenho a parabenizar esta realização e destacar a importância de iniciativas como estas, pois são projetos que assim que mudarão o futuro da nossa sociedade.

Precisamos organizar bem o bem”, destacou o vice-prefeito. Ainda existem vagas disponíveis em ambas as modalidades e para se inscrever é preciso procurar o assistente de coordenação do projeto, Mauro Ladeia, numa das escolas. Além das atividades, as crianças também recebem de forma gratuita lanche após cada aula e uniforme.

