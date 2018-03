As atividades do projeto “Bola Bacana”, polo II – Caic, tiveram início esta semana. Cerca de 300 crianças das escolas das redes públicas de nossa cidade, abrangendo a faixa etária de 7 a 14 anos de idade, estão participando do projeto.

As atividades realizadas são: futsal, vôlei, basquete, handebol, jogos de mesa e recreação.

Ainda restam 40 vagas para serem preenchidas. No CSU – Centro Social Urbano, na parte da manhã (das 8h às 10h30) e na parte da tarde (das 14h a 16h30). As vagas são limitadas e as inscrições são feitas na hora com os professores.

O “Bola Bacana” é uma iniciativa da Associação de Arte, Cultura e Esporte – AACE -, patrocinada por meio da renúncia fiscal do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS – da Usina Lins, prevista pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude – SELJ-. O projeto também com o apoio da Prefeitura de Lins e da SEMEL – Secretaria de Esporte e Lazer.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação