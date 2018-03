Na manhã do próximo sábado (10), terá início o festival de apresentações do “Bola Bacana”, projeto no qual, beneficia crianças e adolescentes de sete a quatorze anos, matriculados na rede municipal de ensino, com aulas gratuitas de basquete, futsal, handebol e vôlei.

Durante o evento, será realizada a entrega dos tênis e meias da iniciativa dos alunos participantes, para que os mesmos possam praticar as atividades uniformizados. Também será apresentada a cobertura da quadra de esportes da escola municipal

“O ponto fundamental do projeto é utilizar o esporte como ferramenta educacional, ou seja, melhorar o rendimento escolar a partir da prática de atividades esportivas. Com base nessa tabelinha esporte e educação, acreditamos que as nossas crianças e jovens terão um futuro promissor, dentro e fora de campo”, comenta Odílio Silva Netto, professor do programa.

O evento terá início às 10h na EMEF Gessy Martins Beozzo, localizada na Rua Irmã Ruth da Costa, 225 e contará com a presença de jovens beneficiados pela iniciativa e seus familiares, além de autoridades locais, representantes da Usina Lins, e apoiadores que colaboram para a concretização do projeto.

Projeto

O projeto é iniciativa da Associação de Arte, Cultura e Esporte (AACE) patrocinada por meio da renúncia fiscal do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da Usina Lins, prevista pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte da SELJ (Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude). O projeto também conta com o apoio da Prefeitura de Lins e da SEMEL.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação