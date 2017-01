O “Bola Bacana Lins” retorna às atividades cheio de novidades para os alunos, como um torneio esportivo, com premiação em medalhas. O projeto voltou a receber os alunos nesta terça-feira (17).

O professor Odílio Ferreira conta que vários trabalhos serão desenvolvidos com as crianças nesse ano. “Esse ano pretendemos fazer festivais das modalidades, como demos início no ano passado com a modalidade de Handebol. Também pretendemos fazer eventos nas datas festivas, como carnaval e Páscoa”.

De acordo com Evandro Silveira, coordenador do projeto, as atividades realizadas no ano passado animaram a equipe. “O envolvimento dos alunos foi muito importante para o sucesso do projeto em 2016. Conseguimos que eles tivessem um desempenho escolar melhor com a prática esportiva realizada dentro do projeto e estamos otimistas para esse ano”, comenta.

O “Bola Bacana Lins” atende 240 crianças da rede pública de ensino de Lins e abrange a faixa etária de 7 a 14 anos. São realizadas atividades esportivas que contemplam as modalidades de basquete, futsal, handebol e vôlei.

Projeto

O projeto é iniciativa da Associação de Arte, Cultura e Esporte (AACE) patrocinada por meio da renúncia fiscal do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) da Usina Lins, prevista pela Lei Paulista de Incentivo ao Esporte da SELJ Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. O projeto também conta com o apoio da Prefeitura de Lins através da Secretária de Esporte.