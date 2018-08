Programa Tapa na CARA com Carlos Freitas – Mais um capítulo da novela da CIP.O primeiro programa de jornalismo opinativo de Lins———————————————–Para ter a OLATV Ocultural na sua TV, assine Linsat e tenha o melhor pacote de canais, como ESPN Brasil, Universal, Cartoon Network e, claro, a OLATV Canal 10, a Tv de Lins 😉 24h por dia no ar!Rua Oswaldo Cruz, 759 – Centro – Lins – SP Tel: (14) 3532-8996 / 3532-3885———————————————–Visite o Complexo de Estúdios do Grupo Ocultural de Comunicação e OLATV Canal 10Rua Luiz Gama, 492 – Centro – Lins/SP – Segundo andar#lins #olatv #ocultural #tvdelins #estaçãodetvdelins #estaçãodetv #tvdeverdade #grupooculturaldecomunicacao #radiofm #radioamigafm

Publicado por Ocultural OLATV Canal 10 em Segunda, 6 de agosto de 2018