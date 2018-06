Programa Tapa na Cara #103 – Estapeando todo mundo

Programa Tapa na Cara ao Vivo, em diversas pautas- Plano de carreira do servidor público – Vídeo resposta do Prefeito Edgar de Souza- Show do Padre Fábio de Mello- Encerramento do prazo para a sabatina dos pré candidatos a deputado estadual- Nota de Repúdio da OAB sobre o Prefeito- Análise geral da Câmara MunicipalO primeiro programa de jornalismo opinativo de Lins, com Carlos Freitas

