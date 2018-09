14º Feirão de Saldos e Oportunidades de Lins – OLATV Canal 10 – TV Ocultural

A OLATV Canal 10 e TV Ocultural estiveram no 14º Feirão de Saldos e Oportunidades de Lins, nesta quinta-feira, mostrando todas as novidades ao vivo. O feirão irá até o dia 08 de Setembro, na Casa da Cultura – Promovido pela Associação Comercial e empresarial de Lins e Sincomércio. Entrada franca, com praça de alimentação e espaço kids.

Publicado por Ocultural OLATV Canal 10 em Quarta-feira, 5 de setembro de 2018