O Rotaract nasceu há 50 anos na Carolina do Norte com jovens universitários, desde então se tornou o maior programa de líderes do mundo. O Rotaract é um programa para jovens entre 18 a 30 anos que possuem vontade de se transformar e transformar sua realidade. O lema principal é “dar de si, antes de pensar em si”, complementado com o lema “companheirismo através do serviço”. O programa é conveniado do Rotary e subsidiado pelo mesmo, entretanto as reuniões e a disposição de ações são encargo de seus associados.

O Rotaract Club de Lins, ao longo de 4 anos realizou inúmeros projetos, destacando-se, o projeto que plantou mais de duas mil arvores em nosso município, bem como em parceria com a Turma da Alegria já entregou mais de 6 mil brinquedos para jovens em degradação social em comunidades de Lins. O quadro associativo do clube Linense conta com membros das mais variadas áreas que buscam trazer informação e conhecimento para Lins e região, exemplo disso foi a campanha no ano de 2017 chamada “Quem cala consente” que trouxe informações sobre a Lei Maria da Penha durante uma semana, propagou vídeos de alerta e encerrou com palestra sobre o tema, com pessoas ilustres de nossa cidade, Dr. Orildo Nogueira, delegado da delegacia de defesa a mulher, dr. Marcelo Zellerhof advogado e professor de direito no Unisalesiano de Lins e a professora Melissa de psicologia, também do Unisalesiano de Lins.

Da mesma forma houve uma campanha de grande alcance durante o mês de setembro de 2017, “Sobreviver, falar faz a diferença”, o clube realizou uma palestra juntamente com o CVV (Centro de Valorização a Vida), CASP e o curso de psicologia do Unisalesiano sobre prevenção ao suicídio e como deve ser feito o contato com uma pessoa com tendências suicidas, que contou com mais de 300 pessoas em sua plateia, além de um vídeo que veio reforçar a mensagem. Em 2016, foi realizado o Show de Prêmios que visava agregar valores monetários a APAE de Lins, trazendo uma sala sensorial para auxiliar no tratamento de seus alunos.

Há 2 anos o Club de Lins participa da Olímpiada de Oratória e Concurso de Oratória, o primeiro é para jovens estudantes de escolas públicas com o foco de desenvolvimento de oratória e no final de uma competição de 3 etapas, tendo um treinamento especifico posterior a primeira fase para aprimoramento da arte de discursar, sendo o prêmio um intercambio custeado totalmente pelo Rotaract, já o segundo foca em seus associados onde existe uma competição interna, seguida de treinamento especifico e depois mais duas fases, com o foco de profissionalizar cada vez mais os membros do Rotaract e os desenvolver ainda mais. As reuniões acontecem todos os domingos, no restaurante There Massas, às 17 horas de forma aberta. A todos que desejam tornarem-se líderes e membros ativos de nossa comunidade está feito nosso convite.

Texto escrito por Maria Carolina, Diretora de Projetos do Rotaract Clube de Lins, do ano rotário 2017-2018.

Fonte e foto: Tv Ocultural