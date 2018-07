Foi realizado nesta quinta-feira (26), no Centro Social Urbano – CSU -, com a presença do Prefeito, Edgar de Souza e da Secretária de Assistência Social, Rita de Cássia Junquilho de Freitas, o encerramento dos diversos cursos do Programa Acessuas Trabalho, dentre eles, Auxiliar de Cuidador de Idoso, Auxiliar de Eletricista, Marketing Pessoal, Design de Sobrancelhas, Informática, Manicure e Pintura em Tecido.

O Programa contou com três etapas, começando pela fase das entrevistas, oficinas e, posteriormente, os cursos.

No ato, foi realizada a entrega dos certificados para os 51 alunos que concluíram todas as etapas do Programa e posteriormente, foi executada a feira de talentos, que consiste em cada aluno que participou das fases o Programa, recebeu moedas de talento, como bonificação e, na feira, puderam trocar suas moedas por mercadorias, bem como artesanato, alimentação, materiais de trabalho, entre outras.

Para o Prefeito, Edgar de Souza, “é muito bom poder dar ferramentas para as pessoas poderem por elas mesmas, mudarem suas histórias de vida”, declarou.

Acessuas

É um Programa do Governo Federal em parceria da Prefeitura de Lins e a Unilins, cujo objetivo é buscar autonomia para as famílias usuárias da Política de Assistência Social, por meio da integração ao mundo do trabalho. A iniciativa das partes de um conjunto de ações de articulação de políticas públicas e mobilização, encaminhamento e acompanhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade e/ou risco social para acesso a oportunidade afeitas ao mundo do trabalho e emprego.

O público alvo do programa são pessoas entre 14 e 59 anos, com prioridade para usuários de serviços, projetos e programas de transferência de renda socioassistenciais.

Fonte: Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Lins