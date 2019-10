Um professor foi esfaqueado por um aluno dentro do Centro Educacional Unificado (CEU) Aricanduva, uma escola municipal na Zona Leste da cidade de São Paulo, nesta quinta-feira (19). Segundo a Polícia Militar, o estudante também ficou ferido.

Professor e aluno foram socorridos e segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o estado de saúde do docente é grave e, por volta das 12h, ele estava no centro cirúrgico do Hospital Vila Alpina.

CEU Aricanduva, na Zona Leste de SP — Foto: Reprodução/TV Globo

Informações iniciais apontam que o aluno, de 14 anos, estava em troca de aulas, encontrou o professor no corredor, o esfaqueou e voltou para a sala. Ao avisar os colegas sobre o que tinha feito, se feriu, mas foi contido por outro professor. O estudante está no 9º ano do ensino fundamental e não tem histórico de problemas com colegas e funcionários.

“Pelas informações, trata-se de um surto psicótico. Ele tem 14 anos, pelas referências, é um bom aluno, nunca deu problema, tem apresentado boas notas. É um fato que surpreendeu a todos aqui na escola”, disse o tenente Damasceno do 19º Batalhão da Polícia Militar.

A ocorrência foi conduzida pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) e foi recebida às 9h20.

Em nota, a Diretoria Regional de Itaquera disse que o aluno e o professor “estão sendo atendidos pelos serviços de saúde do município” e que “a direção do CEU suspendeu as atividades de hoje na unidade”.

Fonte e foto: g1