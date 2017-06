O Técnico e Atleta de Atletismo do Projeto Varanda – Viver com Arte Michael Passos foi o melhor Brasileiro na 34ª Maratona Internacional de Porto Alegre, disputada na manhã último dia 11.

O linense obteve o 2º lugar, com o tempo de 2h25min53, dentre 4 mil competidores, com representantes de Argentina, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, Itália, Paraguai, Portugal, Venezuela, Uruguai e Quênia, além do Brasil.

A Prefeitura de Lins e o Projeto Varanda – Viver com Arte parabeniza o Técnico Michael Passos pelo excelente resultado obtido, desejando que possa formar novos campeões no Atletismo Linense.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação