Por volta das 02h46min desta quarta (10) policiais militares de Guaimbê foram até o Sítio Flamboyant – BR 153 KM 208 – onde encontraram Antonio Marcos Pereira da Silva, RG: 27.593.550-4 SSP/SP.

Os policiais foram acionados pelo COPOM para comparecer ao Sitio Flamboyant, onde o Sr Antonio Marcos solicitava o concurso da Polícia Militar para averiguação de indivíduos que estariam em atitude suspeita no interior da referida propriedade em que é arrendatário e onde também reside.

Foi realizada a varredura na área externa da residência, onde nenhuma pessoa em atitude suspeita fora localizada; ao realizar pesquisa via COPOM da documentação do autor / solicitante verificou-se que o mesmo encontrava-se procurado pela justiça em razão de débitos de pensão alimentícia – processo nº 1009327/15 – e, por isto o autor foi preso e conduzido até a Central de Polícia Judiciária do município de Lins onde se ratificou a voz de prisão permanecendo o condenado sob custódia da Polícia Civil à disposição da justiça.

Fonte e Foto: Comunicação Social do 44º BPM/I