Na noite de quarta feira (28), durante o patrulhamento pela Rua Dep. Pizza Sobrinho, os policiais militares depararam com um indivíduo em atitude suspeita. Após abordagem e busca pessoal nada de ilícito foi encontrado em posse do mesmo, porém foi constatado via copom que havia um mandado de prisão expedido em seu nome. Diantes dos fatos foi encaminhado à CPJ onde a autoridade de plantão após tomar ciência dos fatos manteve o mesmo a disposição da Justiça.

Fonte: Comunicação Social do 44º BPM/I.