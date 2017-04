Objetivo da reunião foi debater sobre o cumprimento do estatuto do idoso

No início do mês de abril o coordenador do PROCON de Lins, Luiz Henrique de Andrade Caetano, se reuniu com as empresas concessionárias do serviço de transporte rodoviário urbano Brambilla e interurbano/interestadual Reunidas e Guerino Seiscentos. Na ocasião a empresa Princesa do Norte, justificou sua ausência por motivos de força maior.

A reunião se deu por conta das solicitações de esclarecimentos sobre o cumprimento da gratuidade, dos assentos e do desconto previsto no Estatuto do Idoso para pessoas com idade igual ou maior que 65 anos.

De acordo com Luiz Henrique, a empresa de transporte coletivo urbano Brambilla, restou esclarecido que a empresa vem cumprindo a concessão da gratuidade à idosos com a idade de 65 anos ou mais, conforme prevê a legislação. “A principal indagação se deu por conta da vigência da Lei Municipal 5394/2010 que previa a concessão da gratuidade para idosos com idade a partir dos 60 anos; porém a Lei teve a eficácia suspensa por força de sentença judicial nos autos da ação judicial 0008964-40.2010.8.26.0322 que declarou a inconstitucionalidade da lei municipal. Portanto, a empresa está correta, agindo conforme a previsão da Lei Federal (Estatuto do Idoso – 65 anos)”, explicou o coordenador.

O PROCON informou ainda que as empresas de ônibus,interurbano/interestadual Reunidas e Guerino Seiscentos, informaram que cumprem rigorosamente as regras previstas não só na Lei Federal, mas também, conforme preveem as Resoluções da ANTT e ARTESP. É importante esclarecer que a lei prevê a concessão em carros convencionais, não valendo a regra para os veículos considerados de categoria executiva”, afirmou.

Após a reunião ficou acordado a lavratura de um termo de cooperação e ajuste de conduta, sendo que o PROCON de Lins fiscalizará o cumprimento da concessão conforme prevê a lei, devendo as empresas pelo prazo de seis meses, encaminhar os relatórios referente a reserva de idosos para acompanhamento mais próximo pelo órgão de proteção e defesa do consumidor.

Eventuais reclamações neste sentido por parte dos consumidores deverá ser encaminhada ao PROCON de Lins, que fica localizado na Rua Olavo Bilac, 640 – Sala 07, no Paço Municipal, com horário de atendimento das 9h às 17h30 horas, de segunda a sexta-feira.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação.