Nesta sexta-feira (24), terá início a 7ª edição da Black Friday em todo Brasil. Algumas lojas estenderam a promoção até sábado (25) e outras por sete dias.

Atento as possibilidades de fraudes e vendas com promessas enganosas, para que o consumidor evite problemas e não seja enganado com falsas ofertas, o PROCON – Programa de Proteção e Defesa do Consumidor – de Lins, orienta os consumidores com algumas dicas importantes para um compra satisfatória e acima de tudo segura:

Pesquise e compare o que foi pesquisado com os preços que serão colocados na Black Friday. Imprima e salve todos os documentos que demonstrem a oferta e confirmação do pedido (comprovante de pagamento, contrato, anúncios, prints das telas, etc). Antes de comprar, cheque a reputação da empresa nos cadastros de reclamações do Procon e utilize as ferramentas como “reclame aqui”, ou redes sociais, entre outras. Consulte a lista do Procon para sites não recomendados: www.procon.com.br O consumidor deve ficar atento ao preço do frete, pois os mesmos podem variar nos diversos sites e por vezes, acabam tornando o valor final da compra maior do que o preço originalmente, e seja menos que o do concorrente. Nas lojas fiscais, fique atento aos produtos com pequenos vícios, caso haja negociação de desconto, tais informações devem constar na nota fiscal a ciência do consumidor, porém, a existência de pequenos vícios, NÃO EXIME O FORNECEDOR DA GARANTIA. A mesma regra serve para os produtos de mostruário. Não estão isentos da garantia. O coordenador do Procon de Lins, Luiz Henrique, pede aos consumidores ficarem atentos, pois, essa época de promoções, são propensas a golpe e fraudes. Fique atento nas propostas e ofertas vantajosas, cujos preços aparentam por si só, estarem em muito abaixo do preço de custo de mercado. O Procon de Lins, possui uma equipe preparada para das as informações necessárias aos consumidores, podendo tirar suas dúvidas através do telefone (14) 3533 -7037 ou ainda pelo email: Lins.procon@gmail.com . Denuncias e reclamações somente pessoalmente, de segunda a sexta-feira, das 9h até as 17h30, na Rua Olavo Bilac, 640, sala 7, no Prédio Municipal

Comprem com muita segurança e tranqüilidade.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação