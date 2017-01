Homem alegou ter comprado carro por R$ 26 mil na Paraíba. Veículo pertence à uma locadora do Recife e constava como caso de apropriação indébita.

Após rodar quase 3 mil quilômetros com o carro de uma Locadora de Veículos, um morador de Brasília foi preso durante a manhã da quarta-feira (18) por receptação em Guaiçara. Ainda, ele estava com uma CNH que apresenta indícios de ser falsificada.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, as equipes realizavam abordagens de rotina pela base no KM 174 da BR-153 quando o veículo HB20 branco foi parado. O motorista, de 34 anos, apresentou uma documentação com indícios de falsificação. Ao averiguarem o veículo, constararam que o mesmo pertencia à uma locadora de Recife, onde foi alugado e não devolvido.

Alegando ter comprado o carro em Catolé do Rocha, na Paraíba por R$ 26 mil, o condutor do veículo recebeu voz de prisão em flagrante e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Guaiçada, onde a ocorrência foi registrada. Ele foi indiciado por receptação e seu documento será encaminhado para Perícia.



Fonte: Visão Noticias