O presidente Leandro Asato irá dia 7 de janeiro de 2018, cumprir seis meses de mandato á frente dos destinos do Clube Atlético Linense. Apaixonado desde sempre pelo nosso Elefante da Noroeste, Leandro participou nos destinos do Alvirrubro de Lins como vice-presidente em duas diretorias, não sendo um “marinheiro” de primeira viagem no comando dos destinos do CA Linense.

Enquanto vice-presidente na gestão anterior do então presidente José Hugo Moreira, Leandro sempre foi sempre um diretor constantemente presente e bastante ativo nas tomadas de decisões do Clube. A sua candidatura e a sua consequente eleição considerar-se-á um percurso natural na vida clubista do atual presidente.

A pouco menos de um mês para o pontapé inicial do Campeonato Paulista Itaipava da Série A-1 de 2018, o Presidente Leandro fala um pouco de suas expectativas para a maior e mais competitiva competição estadual do Brasil:

“Acho que os times ao longo desses últimos anos, sempre foram bem montados, atendendo ao planejamento que dispomos. Neste ano, o superintendente José Hugo, junto com o gerente de futebol Fausto e o treinador Moacir Júnior, fizeram com tranquilidade e coerência um bom trabalho na montagem do elenco para o Paulistão. O trabalho desse trio permitiu trazer bons profissionais, com qualidade e competência para compor o time. Pessoalmente, tenho acompanhado sempre de perto o trabalho deles, e espero que o torcedor atleticano fique satisfeito com o time que iremos participar do campeonato”, comentou o Presidente atleticano.

Questionado sobre quais os objetivos do Clube e após uma brilhante campanha no Paulistão de 2017, o jovem Presidente Leandro foi categórico:

“Acredito que nós, como qualquer outro time do interior do Estado tem logo uma primeira meta bem definida, que é a permanência na elite do futebol paulista. Se alcançarmos essa primeira meta que é a permanência na série A, podemos então partir para novos objetivos dentro da competição, o que será fantástico se alcançados, muito bom para o clube, cidade e para a nossa torcida. E isso é claramente a classificação para as quartas de final. Mas volto a frisar que a nossa primeira meta é a permanência na primeira divisão do estadual e fazer um campeonato bastante estável, “comentou Leandro.

O Presidente aproveitou também para anunciar que estará para breve a apresentação de um novo website do Clube Atlético Linense e a criação de um aplicativo para smartphone, permitindo uma maior interatividade entre o Clube e Torcedor, assim como outras novidades que irão sendo apresentadas.

Leandro Asato em nome da Diretoria e dos funcionários do CA Linense aproveitou para desejar á toda a torcida do Elefante e patrocinadores, os votos de festas felizes e um excelente ano de 2018.

Fonte e foto: Calinense