O Presidente do Clube Atlético Linense José Hugo Moreira confirmou oficialmente na manhã desta quinta-feira (09), a contratação do atacante Jônatas Gonçalves da Silva, o Tatá, para reforçar o elenco do Elefante da Noroeste.

Tatá é natural de Ferros (MG), tem 29 anos de idade, destro e tem 1,74 m de altura. É um atleta bastante experiente que iniciou a sua carreira no sub-20 do Paulista de Jundiaí em 2005, tendo representado clubes como o Juventus, Santo André, Botafogo, Portuguesa, São Bernardo (SP) e Avaí (SC), este último em 2016, onde conquistou o acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A.

Antes de retornar ao Brasil e vestir a camisa do Clube Atlético Linense, Tatá estava no Catar representando o Al Kharaitiyat, time que disputa atualmente o campeonato “Stars League” 2016/17.

O atleta se mostrou bastante feliz por retornar ao Brasil e espera fazer um bom campeonato paulista e ajudar o time de Lins a cumprir os seus objetivos.

Tatá já está trabalhando com os restantes companheiros de time e já está a disposição do técnico Guilherme Alves já para a próxima partida, que acontecerá no próximo sábado (11), no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, às 17h00, onde o Linense enfrentará o Audax, em partida valida para a segunda rodada do Paulistão Itaipava de 2017.

O Linense está no Grupo B juntamente com o São Paulo, Red Bull Brasil e Ferroviária.

Fonte: Clube Atlético Linense