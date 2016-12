O campeonato paulista da Série A-1 em 2017, será certamente um dos mais equilibrados e competitivos dos últimos anos, quer pela redução do número dos times participantes e a consequentemente a diminuição do número de rodadas, como também pela forma que os times do interior se vêm reforçando visando a sua participação no Paulistão, competição que terá o seu chute inicial no próximo dia 5 de fevereiro de 2017.

O Paulistão de 2017 será o último sob o comando da atual diretoria presidida por José Hugo Gentil Moreira, cujo mandato terminará em Agosto, encerrando uma segunda administração onde o balanço é bastante positivo, onde se destaca a conquista da Copa Paulista, a primeira participação na Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro da Série D de 2016 e a manutenção do time pela sétima vez na elite do futebol paulista.

O Presidente José Hugo, como tradicionalmente tem feito, faz uma previsão daquilo que poderá ser a participação do Linense no Paulistão:

“ O objetivo que tem orientando o nosso trabalho e consequentemente a preparação para o campeonato paulista, é a manutenção do Clube na série A. Esta será a sétima presença na competição e queremos que assim continue. Para tal levamos em consideração verbas que dispomos para montar o elenco, de uma forma realista e nunca leviana: não podemos contratar aquilo que não podemos pagar, pois isso seria injusto e incorreto não só para os atletas mas também para o Linense. Não deixamos de fora obviamente uma eventual classificação para seguir à próxima fase da competição, tudo depende como o time irá evoluir durante a primeira fase de grupos. Temos uma verba a gerir que ainda nos será repassada pela Federação Paulista de Futebol de cerca de 4 milhões de reais e será com esse valor que temos de montar e fechar um elenco competitivo, gerir salários, custear alojamento, alimentação e transporte. Portanto, não podemos correr o risco de ultrapassar o valor que temos orçamentado para o Campeonato Paulista, mas sim de tentar no fechar das contas do Paulistão ficar ainda um saldo positivo”, comentou José Hugo.

José Hugo falou também sobre a contratação do técnico Guilherme Alves: “ Fizemos uma lista com vários nomes de treinadores que gostaríamos de ter para treinar o Linense e o Guilherme Alves era o primeiro dessa nossa lista. Falamos com ele e ele se mostrou bastante interessado em ouvir a nossa proposta, o que aconteceu e tivemos um fácil entendimento com ele, tendo pesado para a sua decisão vários fatores, como por exemplo a proximidade com a sua cidade de residência (Marília) e as condições de trabalho oferecidas pelo Linense e sua postura no mercado do futebol. Do nosso lado, já vinhamos monitorando o trabalho dele e do seu auxiliar Jorge Rauli desde bastante cedo, e como treinador tem tido uma carreira brilhante e vencedora, desejando que se mantenha durante o seu trabalho no Linense.”

Sobre as contratações para o Paulistão, o Presidente José Hugo foi bem claro, ao afirmar que o elenco está quase fechado:

“Temos praticamente acertadas todas as contratações para o campeonato, faltando dois ou três reforços para fechar o elenco. Essas contratações serão do meio campo para a frente, especialmente um meia e um atacante. Pensamos que nos próximos dias teremos essas situações completamente definidas e todo o elenco se irá apresentar no próximo dia 2 de janeiro. Em relação ao time mantivemos jogadores que foram importantes para o clube no paulistão de 2016, como o Thiago Humberto, Tássio, Rodrigo Lobão, Magno Alves, Leandro Brasília, Maycon, Jonathan, Bruno Moura, Zé António, Felipe Costa e Gabrielzinho. Ora esses atletas compõem uma base do nosso time bastante importante. Estamos pensando fechar o nosso elenco com um total de vinte e oito atletas, goleiros inclusos, especialmente por conta da diminuição do número de rodadas, que passou de quinze para doze jogos em 2017, mas se surgir no mercado algum jogador que interesse ao Clube Atlético Linense poderemos rever essa nossa decisão,” fechou o Presidente José Hugo.

O Linense está inserido no Grupo 02, juntamente com São Paulo, Ferroviária e RB Brasil. O time irá iniciar a sua participação no campeonato paulista de 2017, jogando fora de casa, encarando o Santos F.C., no dia 5 de fevereiro.



Fonte: Clube Atlético Linense