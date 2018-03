A Prefeitura de Lins, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, realizou na última quarta-feira (28), na Câmara Municipal, mais uma audiência pública para prestação de contas à população das ações realizadas pela pasta destinadas a saúde do município.

Diretores, Gerentes das Unidades de Saúde, Enfermeiras do Programa de Agentes Comunitárias, presidiram o encontro juntamente com a Secretária de Saúde, Cláudia Nunes. Durante a audiência, coordenadores de diversas áreas relacionadas à pasta na cidade falaram sobre as ações específicas de seu órgão, citando números de atendimentos, procedimentos, investimentos e capacitações.

A secretaria da Saúde apresentou um relatório completo do que foi gasto e investido no último quadrimestre.

O encontro foi aberto ao público e contou com a participação de representantes do Conselho Municipal de Saúde. Foram respondidas várias perguntas dos presentes durante a audiência.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação