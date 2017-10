Na última segunda-feira (23), a Prefeitura Municipal teve início a Copa Lins Master de Futebol, realizada no Estádio Gilberto Siqueira Lopes, com a participação de quatro equipes: Linense, Paraná Rodiaf, Lins Country Clube e Reumatismo.

No domingo (22), aconteceu o Congresso Técnico, com o sorteio das partidas do Campeonato, acompanhado de uma confraternização, com a presença de atletas, familiares e convidados. Além disso, o prefeito em exercício, Carlinhos Daher, esteve no local, ao lado do secretário Municipal de Esporte e Lazer, Luiz Henrique Ramos da Silva, que falaram da importância da valorização do esporte máster e da alegria dessa realização.

Na terça-feira (24), as equipes tiveram a tarde livre, onde participaram de um passeio turístico pela cidade e puderam conhecer pontos estratégicos de Lins. Na quarta-feira (25), acontece a grande final e a disputa pelo terceiro e quarto Lugar. As equipes Reumatismo e Paraná Rodiaf, entram em campo para disputa do título.

Confira os resultados dos primeiros jogos:

Lins Country Club 02 X 03 Reumatismo (Osasco)

Linense 01 X 05 Paraná (Taboão da Serra)

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação