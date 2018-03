Em comemoração ao Dia da Mulher, Prefeito institui o Comitê Intersetorial para Organização e Implantação da Rede “Rejane de Paiva Casadei”, de proteção à mulher vítima de violência

Durante toda semana, a Prefeitura de Lins, através do Fundo Social de Solidariedade e parceiros, realizaram diversas ações em comemoração ao Dia internacional da Mulher. Nesta quinta-feira (08), aconteceu na Prefeitura de Lins o evento principal, com várias atividades para as servidoras, foi oferecido um café da manhã, foram montados stands de empresas, aferição de pressão, spa de mãos, maquiagem, limpeza de pele e demonstração e venda de produtos.

O Prefeito Edgar de Souza, na ocasião, assinou o decreto que Institui Comitê Intersetorial para Organização e Implantação da Rede “Rejane de Paiva Casadei”, de proteção a mulher vítima de violência.

Participaram do evento, Adelina Dinalli e as secretarias Valentina de Lorenzo, Rita de Cássia, Denise Jorge Magnoler, Daniela Ferrer e Cláudia Nunes, os vereadores Macalé e Pedrinho, que representou o Presidente da Câmara, Rogério Barros, também o chefe de Gabinete Nilton Nunes.

Edgar parabenizou todas as servidoras municipais, falou sobre as dificuldades que as mulheres enfrentam e do quanto ele é a favor da igualdade dos gêneros e contra qualquer tipo de violência contra a mulher. “Mulheres são fortes, construíram suas histórias a partir de muita dedicação e muita luta. As mulheres são independentes autônomas, nunca se cansam de ter esperança. Parabéns a vocês, mulheres que enchem o mundo de encanto, que cumprem jornadas de trabalho e que ainda sofrem muita violência. “Parabéns a todas as mulheres neste dia especial”, declara o chefe do executivo.

Programação

De 05 a 08 de março foram realizadas várias atividades em comemoração ao Dia da Mulher, como, curso de automaquiagem e dicas de estética, curso de confeitaria, palestra “Ser Mais Q Mulher”, ministrada pela Senhora Elomar Fontes e dicas de alimentação saudável.

Também foram realizadas ações nas unidades de saúde do município, como orientações sobre mamografia e exames de papanicolau.

A Prefeitura de Lins de Lins, agradece todos os parceiros que participaram do evento: Sabesp, Mentha Pimentha, IEP, Biofarma, Polishop, Lua Bolsas, SapattoMania, Academia Corpo e Movimento, Loja Timboré Natura, Dame’s Semi Joias, Ceeja, Provance, D’Pil, Patrícia Cabelos, Marmitex Santa Clara, Lojas Havaianas, Aneethun, J.Serafim Show, Marquinho Centro Automotivo, Mary Kay, Bita Moda Feminina e Masculina, Débora Costa Hair Designer.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação