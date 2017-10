Neste mês a Prefeitura de Lins através da Secretaria de Saúde, dará início às ações da Campanha Outubro Rosa, que começará no dia 16 e vai até o dia 20. As ações acontecerão em todas as unidades de saúde do município, com realização de requisição de mamografia para mulheres de 50 a 69anos, coleta de papanicolau, orientações sobre a saúde da mulher de modo geral, testagem rápida de HIV e Sífilis para gestantes, orientações e apoio sobre saúde e direitos sociais, com ênfase as pacientes em tratamento do câncer nas USFs da cidade, além de orientações sobre DST e AIDS.

De acordo com a secretária de Saúde, Claudia Regina Nunes, a programação tem o objetivo de fortalecer as recomendações do Ministério da Saúde para o rastreamento e o diagnóstico precoce do câncer de mama e desmistificar conceitos em relação à doença, além de realizar procedimentos voltados para saúde da mulher.

O diferencial da campanha, é que os atendimentos irão acontecer das 17h às 20h, dando assim oportunidade de que todas as mulheres possam participar, principalmente as que trabalham em horário comercial.

Cláudia explicou, que a campanha como um todo, procura enfatizar a importância da mulher conhecer sua saúde e ficar atenta às alterações suspeitas em seu corpo; além de informar que para mulheres de 50 a 69 anos é recomendada a realização de uma mamografia de rastreamento a cada dois anos.

O movimento que nasceu em 1990 (Outubro Rosa), tem o objetivo de estimular a participação da população no controle do câncer de mama, no entanto, hoje a campanha tomou proporções ainda maiores, se voltando também para toda a segmentação da saúde da mulher. Confira a programação completa:

Dia: 16/10 – 17h às 20h

UBS Ribeiro – Rua Dr. João José Garcez Novaes, 287

UBS São João – Av. Nilo Noronha, 1900

Dia: 17/10 – 17h às 20h

UBS Junqueira – Rua Vol. João Batista de Arruda, 500

UBS Bom Viver – Rua José Pastorello, 620

Dia: 18/10 – 17h às 20h

UBS CAIC – Rua Antenor Moreno das Neves, 155 – José Dias dos Santos

UBS Pasetto – Rua Antônio Eufrazio de Toledo, 20

Dia: 19/10 – 17h às 20h

UBS Morumbi – Rua Antônio Fernandes Ibanês, 307

UBS Santa Terezinha – Rua São Joaquim, 128

UBS – Paulo Freire – Rua João Vaz de Lima, 970

Dia: 20/10 – 17h às 20h

UBS Rebouças – Rua Rosa Maria Angélica, 55

UBS Tangará – Rua Pedro Augusto Ariano, 220

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação