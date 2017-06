Na manhã dessa segunda-feira (05), foi realizado o principal evento das comemorações do Dia do Meio Ambiente. A realização aconteceu na Diretoria Regional de Ensino e contou com a presença do vice-prefeito Carlinhos Daher, na oportunidade representando o prefeito de Lins Edgar de Souza. O presidente da Câmara Rogério Barros também esteve presente, ao lado do superintende da Sabesp, Antônio Rodrigues da Grela Filho (da lua) e da Dirigente de Ensino, Adriana Gurarizo.

O evento que marca todas as ações que serão realizadas durante o mês de junho, através de todos os parceiros, contou também com a presença de autoridades, diretores, representantes de entidades e instituições e alunos da Escola Estadual Fernando Costa.

O evento que contou com os stands dos parceiros na parte externa do local, recebeu a banda do 37º BIL, desfile de moda reciclável com os alunos da Escola Estadual Jorge Americano, apresentação de teatro da Escola Estadual Octacílio Sant’Anna e também da equipe de Vetores da Prefeitura de Lins.

Na oportunidade Carlinhos destacou a importância da parceria entre população e Prefeitura, para que a limpeza pública da cidade aconteça e Lins continue cada vez mais uma cidade preocupada com o meio ambiente. “Não adianta o serviço público fazer sua parte se não houver colaboração das pessoas. Que essas ações conscientizem a todos sobre a importância da separação do lixo e também sobre os outros pontos que fazem com que Lins seja um município a cima da média”, finalizou.

Eventos e Ações

A vasta programação de eventos em virtude do Dia do Meio Ambiente, continua nas escolas, entidades e empresas por toda cidade de Lins. O encerramento acontecerá no dia 23 de Junho, no 37º BIL, às 9h.

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação