A Prefeitura de Lins, juntamente com o Conselho Municipal de Turismo dará início nesta segunda-feira (10), na realização de uma enquete, no site oficial da Prefeitura, para eleger as 10 melhores opções de lazer em Lins.

De acordo com a gerente municipal de turismo, Maria Carolina Pereira, a intenção dessa realização é mostrar e divulgar o que a cidade tem de melhor. “Queremos indicar as opções de lazer a população, seja ela gratuita ou não”, explica.

Com início na segunda-feira (10), a enquete ficará no ar até o dia 24 de abril, no site da Prefeitura de Lins (www.lins.sp.gov.br), onde todos poderão participar escolhendo entre 19 opções, as 10 melhores, para lazer no município.

O objetivo é divulgar o turismo na cidade e posteriormente deixar todo este material disponível para população. Além disso, a enquete fará parte das homenagens em comemoração ao aniversário da cidade, que completa 97 anos no próximo dia 21 de abril.

Link direto da enquete: goo.gl/yNz1P6content_copy

Fonte: CODEC – Coordenadoria de Comunicação.